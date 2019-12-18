В России готовят новую масштабную приватизацию. На кону «Почта России» и Россельхозбанк

Правительство России рассмотрит новый план по приватизации на 2020-2022 годы в следующую среду. Ранее было решено сделать его более масштабным.

Как сообщил 18 декабря РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов, запланировано его изучение на следующем заседании. Утвержденная ранее правительством приватизация обошлась без крупных активов, и министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что необходима более амбициозная программа. Пресс-секретарь вице-премьера Наталия Фоменко заявила, что министерства уже договорились о перечне дополнительных активов, которые могут быть включены в план приватизации на ближайшую трехлетку.

Как пишет ТАСС, рассматривается возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка.

В ГЛОНАСС, «Россетях» и «Росгеологии» доля государства будет снижена до 75% + 1 акция. И до 50% + 1 акция в «Русгидро», ГТЛК и «Российских ипподромах».

В октябре заявлялось, что правительство передумало приватизировать «Алросу» и Первый канал https://www.fontanka.ru/2019/10/18/139/



