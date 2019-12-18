Госдума ввела административную ответственность за незаконную продажу билетов в театр и на концерты

Госдумой ФС РФ 18 декабря приняты в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях – в нем появится новая статья об ответственности за нарушение требований к реализации и возврату билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия.

В результате штраф за незаконную продажу билетов, в том числе по цене выше той, что указана в самом билете, составит для граждан от полуторакратной до двукратной цены билета, для должностных лиц — от двукратной до трехкратной цены, для предпринимателей и юрлиц — от трехкратной до пятикратной цены.

Продажа билетов с комиссией за сопутствующие услуги выше 10% обернется для должностных лиц штрафом в размере от полуторакратной до двукратной цены билета, для юрлиц и ИП — от двукратной до трехкратной цены.

При этом в рамках второго чтения из проекта исключено положение об административной ответственности за отказ театра или музея возместить стоимость билета в случае отмены или переноса мероприятий по их инициативе.

Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях предлагается наделить Минкультуры. Закон вступит в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.



