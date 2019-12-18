В «Брусничном» хоровод водили. Дед Мороз и Йоулупукки обменялись подарками на границе России и Финляндии

пресс-служба Выборгской таможни

Традиционная встреча Деда Мороза из Великого Устюга и Йоулупукки из лапландского Рованиеми 18 декабря прошла на российско-финляндской границе, причём – дважды.

Сначала, как сообщает Карельская таможня, сказочные персонажи увиделись в пункте пропуска «Вяртсиля», после чего отправились радовать подарками российских и финских детей в Сортавале и Тохмаярви. «Рождественские гномы» из пограничных посёлков Суоми исполнили для дедушек песню, а сортавальские «снегурочки» пустились в пляс. Финский Йоулупукки был в компании своей жены Муори, а Дед Мороз традиционно появился с внучкой.

Ещё одна встреча Деда Мороза и финского Санты состоялась в «Брусничном», сообщает Выборгская таможня.





Там тоже не обошлось без детских номеров и песни «В лесу родилась ёлочка». Пока автомобилисты ждали открытия пункта пропуска, на границе водили хоровод, а волшебники обменивались подарками: Дед Мороз предложил Йоулупукки съесть герб Выборга из шоколада, а тот, в свою очередь, преподнёс российскому коллеге лакомства с рождественской ярмарки.

В предыдущие годы, помимо сладостей, были и более оригинальные сувениры – например, USB-варежки и селфи-посох. После этого праздничная программа продолжилась в Лаппеенранте.