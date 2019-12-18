«Союз-СТ-А» стартовал с космодрома Куру. Со второй попытки

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским телескопом CHEOPS успешно стартовала 18 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляцию запуска ведет оператор полета компания Arianespace.

В течение четырех часов после старта разгонный блок «Фрегат-МТ» выведет на орбиту европейский космический телескоп CHEOPS, итальянский радиолокационный спутник COSMO-SkyMed, а также три малых аппарата: европейский OPS-SAT и французские EyeSat и ANGELS.

Напомним, накануне её старт был отложен из-за неисправности. Роскосмос заявил, что непосредственно перед пуском автоматика выявила сбой в системе управления ракетой-носителем.

Российская ракета должна была вывести на орбиту космический телескоп Европейского космического агентства (ЕКА) CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite), который предназначен для поиска и изучения экзопланет, итальянский спутник радиолокационного наблюдения Земли двойного назначения серии COSMO-SkyMed, а также еще три малых космических аппарата, в том числе французские научные наноспутники EyeSat и ANGELS.

Южноамериканский космодром расположен вблизи экватора, поэтому является оптимальным местом для запуска спутников на геостационарную орбиту. Коммерческие пуски российских ракет-носителей с космодрома во французской Гвиане осуществляются с 2011 года, за это время состоялись 23 старта «Союзов».



