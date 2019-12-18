На кольцевой после ДТП сгорели автобус ремонтников и «Солярис»

Огонь охватил транспорт на проезжей части в Красногвардейском районе Петербурга 18 декабря.

О пожаре на КАД в районе съезда на проспект Косыгина в социальной сети рассказали очевидцы. Пламя охватило ПАЗ и «Хёндэ Солярис» после столкновения. В результате пожара машины оказались уничтожены.

В пресс-службе МЧС Петербурга уточнили, что загоревшийся ПАЗ использовался при дорожных работах на КАД. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Движение не перекрывалось.

Автобус привез рабочих, которые чистили обочину, пишут очевидцы.



