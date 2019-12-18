В Петербурге готовятся закрывать дамбу. Наводнение ждут после обеда

В Петербурге ждут возможного наводнения и закрывают дамбу. Меры по борьбе с плохой погодой и осадками специалисты Комплекса защитных сооружений (КЗС) разработали заранее: с 11:00 18 декабря систему перевели в режим готовности к закрытию затворов. Те захлопнутся к 16:00.

Специалисты не должны допустить затопления и опасного повышения уровня воды. Синоптики прогнозируют ветер, который достигнет скорости до 30 м/с над акваторией Финского залива. Вечером петербуржцев ждёт 10-12 мм осадков – это четверть нормы декабря.

Как сообщается на сайте КЗС, с 15:00 будет приостановлено судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру. Автомобилистов просят быть внимательными и не нарушать скоростной режим. Створки дамбы затворятся с 16 часов.

К полудню 18 декабря уровень воды в дельте Невы не вызывает серьёзных опасений, согласно замерам, он составляет 42 см.



