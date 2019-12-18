СМИ сообщили об обысках у представителя самого богатого клана России - бизнесмена Гуцериева. В «Сафмаре» назвали это «неправдой»

СМИ и Telegram-каналы рассказали, что утром 18 декабря в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева сотрудники ФСБ проводят обыски. В подконтрольном ему холдинге поспешили опровергнуть эту информацию.

«Это неправда, не соответствует действительности», – цитирует 18 декабря заявление «Сафмара» ТАСС.

При этом издание «Открытые медиа» со ссылкой на свои источники настаивает на том, что сотрудники службы экономической безопасности ФСБ проводили обыски в районе Хамовники города Москвы, где живет бизнесмен, а также в его компаниях. Издание «Лента» со ссылкой на информацию из Telegram-каналов рассказало, что Гуцериева якобы подозревают в контрабанде 130 тысяч тонн нефти, которые могли быть вывезены за границу.

Напомним, что семья Михаила Гуцериева пятый год подряд возглавляет рейтинг самых богатых семейных кланов России по версии Forbes. Его состояние исследователи оценили в 5,65 миллиарда долларов.



