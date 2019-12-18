Банк «Санкт-Петербург» предоставил первый кредит в рамках обновленной бизнес-ипотеки

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» предоставил первый кредит в рамках обновленной программы «Бизнес-ипотека» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на покупку отдельно стоящих зданий коммерческого назначения, нежилых помещений и апартаментов.

В новом формате «Бизнес-ипотека» доступна представителям малого и среднего бизнеса с осени 2019 года. Среди последних обновлений – увеличение суммы кредитования до 50 млн рублей (для юридических лиц сумма кредита: от 500 тыс до 50 млн рублей, для индивидуальных предпринимателей сумма кредита: от 3 млн до 50 млн рублей), срок кредитования от 1 года до 10 лет, уменьшение минимального первоначального взноса – от 20%.

Сегодня недвижимость для предпринимателей по программе «Бизнес-ипотека» от Банка «Санкт-Петербург» покупается под залог приобретаемого объекта со ставкой от 12,6% годовых. В рамках «Бизнес-ипотеки» не требуются созаемщики и поручительства группы компаний, достаточно поручительства собственников-физлиц. Решение по кредиту принимается в течение 5 рабочих дней с даты предоставления полного пакета документов.

Первый кредит «Бизнес-ипотеки» на обновленных условиях был выдан индивидуальному предпринимателю – представителю малого бизнеса на покупку здания магазина в Калининграде для расширения бизнеса.

«Приобретая недвижимость в собственность, клиент существенно уменьшает свою нагрузку по арендным платежам. Наша цель – сделать продукт, во-первых, выгодным и доступным для большого количества предпринимателей. А во-вторых, мы много работаем над тем, чтобы «Бизнес-ипотека» стала комфортной при ее оформлении. У нас большие планы на развитие этого вида кредитования для малого и среднего бизнеса. В ближайшее время мы планируем добавить форму расчетов эскроу для сделок не только на первичном, но и на вторичном рынке недвижимости для юридических лиц», – говорит вице-президент–директор департамента продуктов Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

Подробнее о «Бизнес-ипотеке» можно узнать на сайте Банка: https://www.bspb.ru/business/credits/investment/

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»