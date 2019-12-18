Рейсовый автобус с 15 пассажирами столкнулся с легковушкой под Петербургом

ДТП прервало междугородний рейс в Ломоносовском районе Ленобласти. Пассажирам автобуса, ехавшим из Соснового Бора, пришлось ждать другой транспорт.

18 декабря около 9 часов на дороге Санкт-Петербург – Ручьи, в районе Большой Ижоры, по информации «Фонтанки», столкнулись легковой «Форд» и рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №401 Сосновый Бор – Санкт-Петербург. В салоне автобуса находились 15 пассажиров, маршрут обслуживает компания-перевозчик «Барс 2».

По данным отдела ГИБДД по Ломоносовском району, в аварии никто не пострадал. Как стало известно «Фонтанке», пассажиров забрал следующий по этому направлению автобус.







