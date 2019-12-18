Началось заселение в ЖК «Полис на Неве» от ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп»

В жилом комплексе «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» сдала на месяц раньше срока, началась процедура заселения. Первые осмотры квартир и подписание актов приема-передачи участникам долевого строительства стартовали во вторник, 17 декабря.

Передача квартир владельцам проходит по предварительной записи.

Жилой комплекс «Полис на Неве» – проект редевелопмента территории на Октябрьской набережной, в 10 минутах езды от Невского проспекта. Он рассчитан на 1346 квартир. На придомовой территории комплекса выполнен ландшафтный дизайн с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками. На первых этажах запроектированы коммерческие помещения. Для автовладельцев есть подземные паркинги и гостевые парковки.

В ноябре текущего года жилой комплекс получил диплом первой степени в конкурсе «Лучшая стройплощадка – 2019». В октябре 2019 года за проект ЖК «Полис на Неве» ГК «Полис Групп» получила диплом первой степени в номинации «Лучший объект жилищного строительства», а также специальный приз «За большой вклад в становление системы строительного качества» в конкурсе «Лидер строительного качества – 2019».

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию девелопер получил в конце ноября 2019 года.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/