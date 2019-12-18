На Рабфаковской сбили «человека-невидимку»: мужчина решил перейти 4-полосную дорогу не по переходу

Второй за утро 18 декабря пешеход угодил под колеса автомобиля в Петербурге, переходя дорогу в неположенном месте. Мужчина получил серьезные травмы.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 9:10 на Рабфаковской улице, в районе дома 261 по проспекту Обуховской Обороны. 23-летний парень на автомобиле Mazda 6 сбил вне пешеходного перехода мужчину 73-х лет. «Ещё один «человек-невидимка» сбит. Решил пересечь 4-полосную дорогу на улице Бабушкина, у дома 135. Пешеходный переход (надземный) – слишком далеко, примерно в 30 метрах», – отметил очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

В результате ДТП пешехода госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, сообщают в ГИБДД. По факту произошедшего ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства наезда.





Похожее ДТП произошло сегодня в половине пятого утра на Литейном проспекте. Мужчина переходил дорогу не по «зебре» и попал под KIA Rio, получив крайне тяжелые травмы. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения, и на записи видно, что пешеходный переход был совсем рядом, но мужчина почему-то решил пойти не по нему.

Также мы уже отмечали любопытную тенденцию «концентрации» ДТП рядом друг с другом этим утром и минувшим вечером. Так, на улице Бабушкина сегодня было еще две аварии – обе с автобусами.