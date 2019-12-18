Председатель Госдумы спросил министра экономического развития, почему он вносит в парламент недоработанные законопроекты

Глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в очередной раз публично высказал претензии к министру экономического развития страны Максиму Орешкину. На сей раз они прозвучали в ходе последнего перед депутатскими каникулами пленарного заседания Госдумы России 18 декабря. Стенограмму спича парламентария приводит сайт ГД ФС РФ.

Поводом для полемики стало качество законотворчества. Спикер Госдумы предложил главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину объяснить, почему федеральное правительство внесло в нижнюю палату парламента плохо подготовленный законопроект о защите капиталовложений.

«Законопроект долгожданный. Он из числа тех, на которые мы возлагаем большие надежды для того, чтобы решить задачу повышения темпов роста экономики», — напомнил он, добавив, что проект закона был принят Государственной думой в первом чтении, однако затем, по итогам прошедших с участием делового и экспертного сообщества слушаний, стало ясно, что он нуждается в серьезной доработке. «Позднее с этим согласилось и правительство РФ, выступившее его автором», – сказал Володин.

«Есть возможность остановить сырые законы и не вносить в Государственную думу, чтобы потом через полтора месяца об этом не говорить», – обратился он к Орешкину. «Если внесли, тогда отстаивайте, убеждайте, работайте с экспертным сообществом, с депутатским корпусом», — подчеркнул председатель ГД.





Вячеслав Володин рассказал, что 20 января по законопроекту вновь пройдут парламентские слушания, на которых предложил выступить министру экономического развития, чтобы он объяснил, как «сырой законопроект попал в Государственную думу. Должна быть ответственность».

«У нас нет желания кого-то делать крайним, поэтому вносите в него поправки. Мы готовы к компромиссам, готовы к конструктивному обсуждению, но без ответственного подхода мы не решим ни одну задачу», — подчеркнул Вячеслав Володин.

«У нас вопрос экономики и ее роста будет ключевым, поэтому такие формы, как слушания, мы считаем эффективными, и тем более если к нам придут с конкретными предложениями, мы их поддержим», — добавил Володин.