Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +1
$ 62.58р
69.69р
15:40 18.12.2019
Расширенный поиск

Власть
18.12.2019 11:47
Печать

Председатель Госдумы спросил министра экономического развития, почему он вносит в парламент недоработанные законопроекты

Глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в очередной раз публично высказал претензии к министру экономического развития страны Максиму Орешкину. На сей раз они прозвучали в ходе последнего перед депутатскими каникулами пленарного заседания Госдумы России 18 декабря. Стенограмму спича парламентария приводит сайт ГД ФС РФ.

Поводом для полемики стало качество законотворчества. Спикер Госдумы предложил главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину объяснить, почему федеральное правительство внесло в нижнюю палату парламента плохо подготовленный законопроект о защите капиталовложений.

«Законопроект долгожданный. Он из числа тех, на которые мы возлагаем большие надежды для того, чтобы решить задачу повышения темпов роста экономики», — напомнил он, добавив, что проект закона был принят Государственной думой в первом чтении, однако затем, по итогам прошедших с участием делового и экспертного сообщества слушаний, стало ясно, что он нуждается в серьезной доработке. «Позднее с этим согласилось и правительство РФ, выступившее его автором», – сказал Володин.

«Есть возможность остановить сырые законы и не вносить в Государственную думу, чтобы потом через полтора месяца об этом не говорить», – обратился он к Орешкину. «Если внесли, тогда отстаивайте, убеждайте, работайте с экспертным сообществом, с депутатским корпусом», — подчеркнул председатель ГД.


Вячеслав Володин рассказал, что 20 января по законопроекту вновь пройдут парламентские слушания, на которых предложил выступить министру экономического развития, чтобы он объяснил, как «сырой законопроект попал в Государственную думу. Должна быть ответственность».

«У нас нет желания кого-то делать крайним, поэтому вносите в него поправки. Мы готовы к компромиссам, готовы к конструктивному обсуждению, но без ответственного подхода мы не решим ни одну задачу», — подчеркнул Вячеслав Володин.

«У нас вопрос экономики и ее роста будет ключевым, поэтому такие формы, как слушания, мы считаем эффективными, и тем более если к нам придут с конкретными предложениями, мы их поддержим», — добавил Володин.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      скриншот с сайта ska.ru
      18.12.2019 15:35

      Алина Загитова, СКА и ЦСКА выступят на «Газпром Арене»

      Второй матч в рамках хоккейной «Русской классики» на футбольной «Газпром Арене» пройдет в четверг, 19 декабря. Встретятся два армейских коллектива: СКА и ЦСКА.
      ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
      18.12.2019 15:23

      МКБ вернет до 7% баллами за такси, фастфуд и путешествия

      С 1 января 2020 года Московский кредитный банк (МКБ) меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы «МКБ Бонус».
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      18.12.2019 15:07

      В ЖК «Северная долина» начала работу детская поликлиника

      «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии нового педиатрического отделения СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №71» в ЖК «Северная долина». Оно расположено в трехэтажном здании по адресу: ул. Заречная, д. 41.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      18.12.2019 13:05

      Председатель Правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев признан лучшим топ-менеджером

      По версии издания «Коммерсантъ», председатель Правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев стал победителем в номинации «Банковская сфера» проекта «Топ-менеджеры года», проводимого уже более десяти лет.
      ГК «Полис Групп»
      18.12.2019 11:54

      Началось заселение в ЖК «Полис на Неве» от ГК «Полис Групп»

      В жилом комплексе «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» сдала на месяц раньше срока, началась процедура заселения. Первые осмотры квартир и подписание актов приема-передачи участникам долевого строительства стартовали во вторник, 17 декабря.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      18.12.2019 11:54

      Банк «Санкт-Петербург» предоставил первый кредит в рамках обновленной бизнес-ипотеки

      Банк «Санкт-Петербург» предоставил первый кредит в рамках обновленной программы «Бизнес-ипотека» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на покупку отдельно стоящих зданий коммерческого назначения, нежилых помещений и апартаментов.
      Группа компаний Bau City Development
      18.12.2019 11:02

      Группа компаний Bau City Development

      Группа компаний «Бау Сити» основана в Петербурге в 2008 году. Команда объединила лучших профессионалов отрасли, которые уже больше 20 лет работают в строительстве и реализации недвижимости. Сотрудники компании участвовали в управлении строительными проектами компаний "СтройМонтаж", "Трест-36", Setl City, "Пионер", "Возрождение Санкт-Петербурга".
      ГК «КВС»
      18.12.2019 10:52

      В ГК «КВС» закрыта первая сделка с ипотекой через интернет-магазин

      В интернет-магазине квартир ГК «КВС» прошла первая сделка с ипотекой. Все этапы покупки, в том числе одобрение ипотеки, подписание ДДУ и регистрация, осуществлялись онлайн.
      Группа «Эталон»
      18.12.2019 10:31

      Квартиры от Группы «Эталон» со сниженной процентной ставкой по ипотеке от банка-партнера

      Купить квартиру от Группы «Эталон» можно с помощью ипотечного кредита от Альфа-Банка со сниженной процентной ставкой – от 8,09% годовых.
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      17.12.2019 18:00

      Новая квартира по новогодней цене

      Наступает время приятных сюрпризов и подарков. Время, когда в чудеса верят взрослые так же, как дети. В канун Нового года принято не только загадывать желания, но и строить планы. Мечтали об улучшении жилищных условий? Пора приступить к реализации мечты!
      Setl Group
      17.12.2019 16:38

      «Петербургская Недвижимость» открыла шоу-рум с мансардой в ЖК «Зеленый квартал»

      В жилом комплексе «Зеленый квартал на Пулковских высотах» начал работать уникальный шоу-рум: он располагается в просторной двухкомнатной квартире евроформата с мансардными окнами и открытой террасой.
      АО «Альфа-Банк»
      17.12.2019 15:49

      Альфа-Банк - лучший российский банк для корпоративных клиентов

      Альфа-Банк в очередной раз подтвердил статус ведущего корпоративного банка России, став лауреатом престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2019.