Владимир Зеленский не поменял отношение россиян к Украине. Большинство не видит изменений в ситуации в Донбассе

Большинство россиян безразлично относятся к новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому, а восприятие соседней страны осталось неизменным.

«Баланс позитивных и негативных изменений в отношении к Украине за время работы Владимира Зеленского оказался нулевым. Доля тех, у кого улучшилось отношение к Украине, и доля тех, у кого оно ухудшилось, оказались равны и составили 11%. У подавляющего большинства россиян (74%) отношение к Украине осталось неизменным», – сообщает 18 декабря ВЦИОМ.

Большинство опрошенных указали, что новая фигура во главе Украины никак не повлияла на отношения с Россией. Лишь 16% респондентов заметили позитивные изменения во время правления Зеленского.

Половина также не увидела никаких подвижек в деле урегулирования ситуации в Донбассе. Большинство считают, что РФ необходимо стремиться к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.





В данный момент 53% россиян оценили российско-украинские отношения «скорее как плохие». Оптимистов исследовали ВЦИОМ насчитали всего 5%.

«С учетом падения рейтингов поддержки Зеленского внутри Украины можно ожидать, что и в России отношение к украинскому президенту в дальнейшем будет ухудшаться», – делает предсказание Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Сейчас положительно к украинскому лидеру относятся около 10% граждан России, 20% – отрицательно, а 30% выразили безразличие. Еще 35% признались, что ничего не знают о его деятельности.

Кроме того, большинство опрошенных (43%) уверены, что отношения двух стран ждет нормализация, однако «братскими и союзническими они уже не будут». Почти 20% настаивают, что Россия и Украина восстановят дружеские отношения.