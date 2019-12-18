МКБ вернет до 7% баллами за такси, фастфуд и путешествия

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

С 1 января 2020 года Московский кредитный банк (МКБ) меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы «МКБ Бонус».

До конца марта будут действовать шесть категорий на выбор: фастфуд (код MCC 5814); такси и каршеринг; путешествия; покупки на АЗС; детские товары и развлечения (детские магазины, кино, цирк, театр, выставки); электроника и бытовая техника. Для клиентов с пакетом услуг «Премиальный» доступна специальная категория кафе и рестораны, а также для держателей карт «Мудрость» доступна категория аптеки. Новые категории доступны к выбору с 18 декабря.

Держателям карт МКБ доступна программа лояльности «МКБ Бонус», которая позволяет получать баллы за ежедневные покупки. Для получения баллов необходимо подтвердить участие в мобильном или интернет-банке «МКБ Онлайн». Раз в квартал клиентам доступен выбор категорий, за покупки в которых будет начисляться 5 или 7% баллами (в зависимости от категории карты) от суммы покупок. За все остальные расходные операции банк начислит 1% баллами. Клиент может возмещать баллы по ставке 1 балл = 1 рубль.

Кроме этого, в мобильном банке доступен раздел «Персональные предложения», в котором каждому клиенту предоставляется индивидуальный кэшбэк до 25% за покупки у определённых партнеров. Например, это может быть кэшбэк за покупку парфюмерии или товаров для детей.

Узнать подробности о правилах и исключениях программы «МКБ Бонус» можно по ссылке.

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