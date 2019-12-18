Jamie Davis ‎– It's A Good Thing

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Один из ярких представителей мужского джазового вокала – Джейми Дэвис.

В репертуаре артиста – лучшие джазовые стандарты и оркестровки популярнейших эстрадных хитов, от Нэт Кинг Коула и Фрэнка Синатры до Стиви Уандера. Однажды посвятив себя джазу, Джейми Дэвис на всю жизнь остался его верным адептом и с годами превратился буквально в икону классического американского джаза.



