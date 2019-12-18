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Среда джаза с Давидом Голощекиным
18.12.2019 12:00
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Jamie Davis ‎– It's A Good Thing

Jamie Davis ‎– It's A Good Thing

Один из ярких представителей мужского джазового вокала – Джейми Дэвис.

В репертуаре артиста – лучшие джазовые стандарты и оркестровки популярнейших эстрадных хитов, от Нэт Кинг Коула и Фрэнка Синатры до Стиви Уандера. Однажды посвятив себя джазу, Джейми Дэвис на всю жизнь остался его верным адептом и с годами  превратился буквально в икону классического американского джаза.


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