Среда джаза с Давидом Голощекиным
Jamie Davis – It's A Good Thing
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Один из ярких представителей мужского джазового вокала – Джейми Дэвис.
В репертуаре артиста – лучшие джазовые стандарты и оркестровки популярнейших эстрадных хитов, от Нэт Кинг Коула и Фрэнка Синатры до Стиви Уандера. Однажды посвятив себя джазу, Джейми Дэвис на всю жизнь остался его верным адептом и с годами превратился буквально в икону классического американского джаза.
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