ГИБДД: В ночном ДТП с каршеринговым «Порше» никто не пострадал

ДТП с «Порше Маканом» «Яндекс.Драйва» в Петроградском районе зарегистрировали в ГИБДД. Отдел пропаганды сообщает официальную информацию.

Авария произошла, по предварительным данным, на Пионерской улице, 48, 18 декабря около 3:35. Неустановленный водитель каршерингового «Порше» совершил наезд на препятствие – дорожное ограждение. Никто не пострадал. Проводится проверка, подчёркивается в сообщении УГИБДД.

«Только сегодня его видел целым. Говорят, девушка пьяная была», – рассказывает в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» подписчик Олег. Ранее очевидец утверждал, что водитель сбежал. На карте «Яндекс.Драйва» в Петербурге остались две отметки о доступных Porsche Macan, отмечают в комментариях.







