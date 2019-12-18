Депутаты утвердили экс-министра транспорта Максима Соколова на посту вице-губернатора Петербурга почти единогласно

Законодательное собрание Петербурга утвердило на посту заместителя губернатора экс-министра транспорта России Максима Соколова. На заседании 18 декабря за его кандидатуру проголосовали 43 депутата, один воздержался, двое высказались против, передает корреспондент «Фонтанки».

О планах и возможных преобразованиях Максим Соколов не стал говорить ни депутатам, ни журналистам. Вывести из кризиса «Метрострой», надеется новый вице-губернатор, удастся новому руководителю компании, бывшему главе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергею Харлашкину. О том, кто возглавит комитет вместо него, решение предстоит принять губернатору, констатировал Максим Соколов. На вопросы о возможной реформе инвестиционного блока городской администрации и о перспективах создания единого ведомства, которое занималось бы ремонтом и содержанием дорог, новый вице-губернатор ответил одинаково: «революционных планов» у него нет, но городская администрация — «живой механизм».

Как ранее сообщала «Фонтанка», представитель губернатора Петербурга Юрий Шестериков сообщил депутатам, что Максим Соколов будет курировать комитеты по инвестициям, транспорту, транспортной инфраструктуре и туризму. Первые три ведомства сейчас находятся в зоне ответственности другого вице-губернатора — Эдуарда Батанова. Губернатор Александр Беглов ранее говорил, что Батанов останется в правительстве, но какие полномочия получит, станет известно позже. Вопрос о новой сфере ответственности Эдуарда Батанова пытался задать главе города на заседании парламента депутат Михаил Амосов, однако председатель Заксобрания Вячеслав Макаров не позволил ему этого сделать.

Максим Соколов в нулевых годах уже работал в петербургской администрации. Затем возглавил Министерство транспорта России. Последние полтора года он работал в ПАО «Группа ЛСР»: вошел в совет директоров компании и стал ее гендиректором.







