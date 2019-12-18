Спасая «родственника с Украины», пожилая петербурженка лишилась сотен тысяч рублей

Спасение родственника с Украины жительницей Калининского района обернулось для неё пропажей 360 тысяч рублей. Случайный разговор убедил пожилую женщину в том, что в семье случилась беда и вынудил отдать деньги незнакомой.

Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, накануне в полицию с заявлением обратилась 88-летняя петербурженка. Она сообщила, что днём третьего декабря на улице к ней подошла молодая женщина и взволнованно спросила, нет ли у той родственников на Украине. Услышав рассказ о том, что в соседней стране, действительно, проживают её племянница с двумя сыновьями, представилась супругой одного из них. Незнакомка огорошила пенсионерку новостью, что её родственник находится в Петербурге, потому что у него обнаружили онкологию, а для сохранения жизни требуется срочное хирургическое вмешательство. Пожилая женщина не смогла остаться в стороне, предложила зайти в квартиру на Пискарёвском проспекте, 10, и отдала собеседнице 360 тысяч рублей. Дама долго благодарила за спасение мужа и обещала отдать долг через пять месяцев, как только снова окажется в мегаполисе.

О том, что в семье все здоровы, а деньги точно пойдут не на лечение, пенсионерка узнала тем же вечером, когда решила позвонить родным. Мошенники зачастую спекулируют на теме здоровья. В конце ноября пенсионерка лишилась 600 тысяч рублей, поверив «специалистам» из центра Алмазова и разработанному ими плану лечения.



