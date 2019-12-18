Экс-министр транспорта Максим Соколов высказался за единый регулируемый тариф на транспорт. Депутаты утвердили его кандидатуру на должность вице-губернатора

В ходе встречи с парламентскими фракциями бывший министр транспорта и кандидат на должность вице-губернатора Максим Соколов сообщил, что выступает за регулируемый тариф на всех маршрутах общественного транспорта. Причина – льготники.

Как заявил 18 декабря Соколов, скорость, с которой идет транспортная реформа, определяется нормами федерального закона: он предписывает, что все субъекты РФ должны перейти с июля на новую «форму заказа транспортной работы».

«Да, могут быть маршруты коммерческие, могут регулярные. Если говорить об этой развилке, то мое мнение, что должен быть единый регулярный тариф, – подчеркнул Соколов. – Он предполагает компенсацию и оплату льгот для категорий, а коммерческий тариф этого не предполагает».







По его словам, это может вызвать «нехороший элемент социального неравенства».





Вторая причина в том, что единый регулярный тариф поможет унифицировать все виды перевозок и ввести единые перевозочные документы.

«Если брать в пример Москву, то она пошла именно по этому пути, как все крупные мегаполисы Европы, Стокгольм, Барселона», – напомнил Соколов.







Ранее, напомним, губернатор Александр Беглов заявил, что допускает переходный период, в рамках которого после начала реформы будут сосуществовать коммерческие маршруты и регулярные. При этом концепция реформы предполагает замену маршруток социальными перевозками.



