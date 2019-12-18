В ГК «КВС» закрыта первая сделка с ипотекой через интернет-магазин

ГК «КВС»

В интернет-магазине квартир ГК «КВС» прошла первая сделка с ипотекой. Все этапы покупки, в том числе одобрение ипотеки, подписание ДДУ и регистрация, осуществлялись онлайн.

Напомним, online-магазин квартир ГК «КВС» был запущен в марте этого года. Сначала приобрести квартиру можно было только при единовременной оплате или в рассрочку от застройщика. В декабре была также запущена ипотека. Клиенту не нужно приезжать в офис застройщика: сделку можно провести полностью дистанционно. При ипотеке потребуется всего одно посещение банка – для подписания кредитного договора.

«Покупка через интернет для меня – это прежде всего удобно. Не нужно никуда ездить и тратить время на дорогу. Когда перед подписанием договора его присылают на проверку, можно спокойно все прочитать, понять все нюансы. И, конечно, радует скидка на квартиру при покупке онлайн, – рассказала Наталья, одна из первых дольщиц по онлайн-сделке с ипотекой. – Сомнений в безопасности сделки через интернет у меня не было. Во-первых, я доверяю застройщику, во-вторых, сделка проходит с участием Сбербанка – это также известный надежный банк».

По словам Натальи, сложностей в самостоятельном оформлении сделки не возникло: сама система пошагово подсказывает, что делать, а если появлялись вопросы, то менеджеры оперативно давали ответы и подсказывали дальнейшие шаги. Сейчас ДДУ клиентки уже отправлен в Росреестр на регистрацию.

«Заявки на сделки с ипотекой через интернет-магазин начали поступать уже на первой неделе работы сервиса. И это стало сюрпризом даже для нас, хотя мы от и до знаем все процессы и уверены в их простоте и надежности. Мы прогнозировали, что клиенты в первое время будут присматриваться к новой услуге, звонить, интересоваться нюансами, но покупатели оказались готовыми к технологическим новшествам ГК «КВС». Это говорит в первую очередь о том, что клиенты доверяют нам, как застройщику, а сервис действительно удобен и отвечает потребностям современного покупателя», – отмечает Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

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