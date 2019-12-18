Спикер Заксобрания не позволил депутатам спросить главу города о полномочиях вице-губернатора Батанова

Депутаты Законодательного собрания Петербурга не сумели выяснить, как именно перераспределятся полномочия между вице-губернатором Эдуардом Батановым, который до сих пор отвечал за транспорт, инфраструктуру и инвестиции, и новым членом правительства Максимом Соколовым, который будет отвечать за те же самые направления. Спикер парламента Вячеслав Макаров не позволил члену фракции «Яблоко» Михаилу Амосову задать вопрос об этом губернатору Александру Беглову, который присутствовал на заседании 18 декабря, передает корреспондент «Фонтанки».

Дискуссия на повышенных тонах произошла в Заксобрании во время процедуры согласования кандидатуры Максима Соколова на посту заместителя губернатора Петербурга. Председатель парламента заявил, что действует «в полном соответствии с регламентом», который не даёт депутатам возможности задавать вопросы главе города.

Утром 18 декабря представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков на встрече с фракциями заявил, что Соколов будет курировать комитеты по инвестициям, транспорту, транспортной инфраструктуре и развитию туризма. Первые три на данный момент — это зона ответственности Эдуарда Батанова. Когда эти комитеты перейдут под контроль Максима Соколова, Батанову останется курировать только одно ведомство — комитет по развитию Арктики. В Смольном ранее заявили, что Батанов остается в правительстве, а перераспределение полномочий произойдет уже после утверждения Соколова.

О том, что губернатор направил кандидатуру Максима Соколова в Законодательное собрание, стало известно 16 декабря. Тогда же Смольный сообщил о том, что правительство покинет вице-губернатор Олег Марков, отвечавший за туризм.







