ДТП с пешеходом на Литейном попало на видео. У машины стекло пробито насквозь

Мужчина лет 35 на вид выжил после сильного удара, в крайне тяжёлом состоянии его доставили в Мариинскую больницу, сообщают в УГИБДД по Петербургу и области.

На записи камеры видеонаблюдения, опубликованной «Дорожным инспектором», видно, что мужчина пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода – в паре десятков метров от него. Более того, похоже, он прошёл мимо «зебры», а потом решил, что ему надо на другую сторону дороги.





ДТП, напомним, случилось 18 декабря около 4:30 на Литейном, 31. Наезд совершил 22-летний водитель «КИА Рио». 13 декабря на Литейном в полукилометре от этого места женщина-пешеход погибла.

За последние дни в Петербурге и области происходит много ДТП с пешеходами. В целом в этом году наезды на детей во дворах побили рекорд переходов.



