Чёртова дюжина шариков. Предприниматель из Петербурга неудачно закупился черной икрой

Новогоднюю редкость по вкусной цене решил приобрести предприниматель в Кировском районе Петербурга. Поставщик с трудом изъяснялся по-русски, да и сама сделка прошла в подворотне. Но это не остановило путь бизнесмена к чёрной икре.

Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, накануне с заявлением в полицию обратился 51-летний владелец компании, специализирующейся на торговле морепродуктами. Четыре дня назад предпринимателю позвонил незнакомец, представился Андреем и на ломаном русском предложил приобрести чёрную икру по интересной цене. Делец приехал в офис в посёлке Ропша, устроил дегустацию, очаровал стоимостью. Предприниматель приобрёл полтора килограмма, позже ещё два. Вторая сделка состоялась во дворе 7 корпуса 29 дома на улице Лени Голикова. Икру горожанин при покупке пробовал, товар и в первый и во второй раз оказался отменного качества.

Тогда Андрей выложил козырь и заявил, что скоро ему привезут 13 килограммов изысканного новогоднего угощения. Горожанин снова приехал во двор на Лени Голикова, уже знакомому поставщику доверился и вслепую погрузил к себе в машину 26 контейнеров с икрой. За них он заплатил 234 тысячи рублей, то есть, по цене 18 000 рублей за килограмм. Позже выяснилось, что пластиковые упаковки наполнили шариками из полимерного материала. Продавец к тому моменту перестал выходить на связь.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что по данному факту ведётся проверка.



