Квартиры от Группы «Эталон» со сниженной процентной ставкой по ипотеке от банка-партнера

Группа «Эталон»

Купить квартиру от Группы «Эталон» можно с помощью ипотечного кредита от Альфа-Банка со сниженной процентной ставкой – от 8,09% годовых.

Согласно условиям программы минимальный первоначальный взнос должен составлять от 20% и более от стоимости жилья, а сумма ипотечного кредита должна быть от 3 млн рублей до 50 млн рублей. Кредит выдается на срок от 3 до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://alfabank.ru

Альфа-Банком аккредитованы строящиеся объекты Группы «Эталон»: «Эталон на Неве», «Охта Хаус», «Петровская Доминанта», ЖК «Галактика.Премиум», «Дом на Космонавтов», корпуса 4.7-1,4.7-2, 4.7- 3 квартала «Галактика», а также новые проекты – Галактика Prо и Квартал Che.

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.

Справка о Группе «Эталон»

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/

ЖК «Галактика. Премиум» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika-premium/

ЖК «Дом на Космонавтов» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-kosmonavtov/

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

ЖК "Галактика Pro" - застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Галактика"", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

«Квартал Che» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Девелопмент", проектная декларация на сайте наш.дом.рф