Строительство
Квартиры от Группы «Эталон» со сниженной процентной ставкой по ипотеке от банка-партнера
Группа «Эталон»
Купить квартиру от Группы «Эталон» можно с помощью ипотечного кредита от Альфа-Банка со сниженной процентной ставкой – от 8,09% годовых.
Согласно условиям программы минимальный первоначальный взнос должен составлять от 20% и более от стоимости жилья, а сумма ипотечного кредита должна быть от 3 млн рублей до 50 млн рублей. Кредит выдается на срок от 3 до 30 лет.
Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://alfabank.ru
Альфа-Банком аккредитованы строящиеся объекты Группы «Эталон»: «Эталон на Неве», «Охта Хаус», «Петровская Доминанта», ЖК «Галактика.Премиум», «Дом на Космонавтов», корпуса 4.7-1,4.7-2, 4.7- 3 квартала «Галактика», а также новые проекты – Галактика Prо и Квартал Che.
АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.
ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/
ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/
ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/
ЖК «Галактика. Премиум» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika-premium/
ЖК «Дом на Космонавтов» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-kosmonavtov/
Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/
ЖК "Галактика Pro" - застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Галактика"", проектная декларация на сайте наш.дом.рф
«Квартал Che» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Девелопмент", проектная декларация на сайте наш.дом.рф