Расширение метро стало главной петербургской темой в «Яндексе». Новые станции по запросам обошли выборы губернатора и убийство Ещенко

В уходящем году россияне чаще искали в поисковике события и персоны из других стран. Из внутрироссийской повестки наибольший интерес вызвали Любовь Соболь и митинги.

«Из событий, произошедших в регионе [Санкт-Петербурге], наибольший всплеск поисковых запросов вызвал запуск новых станций метро: «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар». На второй позиции в топе — выборы губернатора Санкт-Петербурга, на третьей — убийство аспирантки Анастасии Ещенко», – сообщает 18 декабря «Яндекс».

Интерес к событиям в мире мало отличается по всей России. Россияне пристальнее всего следили за выборами на Украине и пожаром в соборе Парижской Богоматери. Из внутрироссийских событий пользователи Интернета больше всего интересовались акциями протеста в Москве, катастрофой Superjet 100 в столице и переходом на цифровое телевидение.

В списке наиболее популярных персон уходящего года российский поисковик поставил на первое место президента Украины Владимира Зеленского, вторую строчку занял геймдизайнер Хидео Кодзима, а замыкает тройку шведская экоактивистка Грета Тунберг. Из представителей России выше всех в этом рейтинге смогла взобраться юрист признанного иноагентом ФБК и неудавшийся кандидат на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь. Из россиян интерес у пользователей «Яндекса» также вызвали актер Антон Батырев, актриса Александра Никифорова и спортсмен Михаил Кокляев.



