«Транспорт в полном объеме». Стало известно, что будет курировать в Петербурге Максим Соколов

Бывший министр транспорта Максим Соколов на должности будет курировать в Смольном транспортный блок в полном объеме. Об этом стало известно в ходе встречи кандидата на должность вице-губернатора с парламентскими фракциями.

Как рассказал 18 декабря представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков, предполагается, что в сферу управления Соколова войдет «транспорт в полном объеме».



«Предполагается, что Максим Юрьевич будет курировать комитет по инвестициям, комитет по транспорту, КРТИ и комитет по развитию туризма», – уточнил Шестериков.







О том, что губернатор направил кандидатуру Максима Соколова в Законодательное собрание, стало известно 16 декабря. Тогда же Смольный сообщил о том, что правительство покинет вице-губернатор Олег Марков, отвечавший за туризм. Сейчас транспортный блок, инвестиционную политику и арктическое направление курирует Эдуард Батанов.







