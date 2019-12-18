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Происшествия
18.12.2019 10:17
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Нарушитель ПДД с Коммуны «заказал светомузыку», а дышать в трубочку не стал

Как минимум четыре автомобиля ГИБДД задерживали нарушителя минувшей ночью в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Погоня началась в соседнем Невском районе. Как выяснилось, мужчина находится в стране незаконно.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, 18 декабря около 00:35 на проспекте Большевиков, 25, сотрудники ДПС отдела ГИБДД по Невскому району заметили нарушителя ПДД на «Хёндэ Солярисе». Ему подали сигнал остановиться, но он только прибавил скорость.

В ходе организованного преследования водитель «Соляриса» неоднократно нарушал правила и создавал опасные ситуации. Около 0:50 его удалось остановить у дома 64 по проспекту Коммуны. За рулём находился 23-летний молодой человек. В отношении него были составлены сразу пять протоколов об административных нарушениях:

  • за отказ от медосвидетельствования (статья 12.26 КоАП);
  • за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке (статья 12.25, часть 2);
  • за проезд на запрещающий сигнал светофора (статья 12.12, часть 1);
  • за непредоставление преимущества в движении пешеходам (статья 12.18);
  • за нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в РФ (статья 18.8 КоАП) – действительно, водитель оказался гражданином сопредельного государства, не имеющим регистрации в России.

Нарушитель ПДД с Коммуны «заказал светомузыку», а дышать в трубочку не стал


Яркие кадры с места задержания публикуют очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и шутят, что «чувак светомузыку заказал».


 

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