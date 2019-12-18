Ургант сочинил хокку про Дзюбу. Фанатам оно понравилось

Телеведущий Иван Ургант по-своему отреагировал на скандал, который затронул футбольное фанатское сообщество в ноябре этого года. И сделал это поэтично.

В эфире программы «Вечерний Ургант», которая вышла вечером 17 декабря, он вместе с актером Николаем Чиндяйкиным (японские трехстишия его хобби), зачитал хокку про форварда «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу.

Трава тянется к небу.







Дзюба бежит по ней.







Дзюба, не беги, иди… всё, — с улыбкой закончил Ургант.











Если вы не нашли или, напротив, нашли рифму в неидеальном примере сложения хокку, то в данном случае это не важно. Шоумен использовал как шаблон обидные кричалки, которыми приветствовали капитана сборной 19 ноября на матче сборных Сан-Марино и России. Тогда российские болельщики, преимущественно поддерживающие московский «Спартак», скандировали «Дзюба, Дзюба, иди ... (слово, запрещенное к публикации Роскомнадзором, обозначающее в данном случае "идти прочь" . — Прим. ред.)».





Несмотря на резкую реакцию на выкрики со стороны коллег Дзюбы и тренерского штаба, оскорбления последовали и на матче «Урала» и «Спартака» и встречах основных и молодёжных команд «Зенита» и «Спартака».

Самый пик конфликта случился после матча Зенита» и «Спартака» в Петербурге. Тогда, еще до игры, а затем и после были задержаны несколько десятков московских болельщиков. 30 из них выписали штраф в 500 рублей, а троих отправили под арест на 15 суток.

Заводящего «Спартака» Валерия Бевза за скандирование оскорбительных нецензурных кричалок в адрес Артёма Дзюбы оштрафовали на пять тысяч рублей и на 1,5 года запретили посещать спортивные соревнования.

После этого по призыву спартаковских болельщиков и против «полицейского прессинга» на играх 19 круга РФЛ фанаты покидали свои трибуны на 30-й минуте игры.

Отметим, что хокку уже разошлось по фанатским чатам.



