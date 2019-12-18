Традиционное петербургское утро. Суды эвакуируются

Четырнадцатый рабочий день для петербургского правосудия начинается со встречи с кинологами.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 декабря, первыми письма о «заминировании» получили в Приморском, Петродворцовом и Сестрорецком судах.

Накануне минеры отсыпались, и письма посыпались после обеда. Всего 17 декабря было проверено 5 зданий судов, 54 учебных заведения, 20 больниц, 16 станций метрополитена, 39 торговых центров.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Эвакуировано было 5 213 человек.



