Происшествия
Традиционное петербургское утро. Суды эвакуируются
Четырнадцатый рабочий день для петербургского правосудия начинается со встречи с кинологами.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 декабря, первыми письма о «заминировании» получили в Приморском, Петродворцовом и Сестрорецком судах.
Накануне минеры отсыпались, и письма посыпались после обеда. Всего 17 декабря было проверено 5 зданий судов, 54 учебных заведения, 20 больниц, 16 станций метрополитена, 39 торговых центров.
Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Эвакуировано было 5 213 человек.
Справка:
Зимнюю волну минирований объединяет имя православного бизнесмена Константина Малофеева, от которого требуют «вернуть» 120 биткоинов, якобы украденных с криптобиржи. Сам предприниматель уже обратился с заявлением в ФСБ, он считает происходящее дискредитацией своего имени.