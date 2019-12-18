Воры прошлись по топ-менеджерам в Петербурге. Даму оставили без валюты и драгоценностей, у делового мужчины забрали портфель с миллионами

Две крупные кражи совершены в Петродворцовом и Выборгском районах Петербурга. Чужакам досталось нажитое предпринимательским трудом.

Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, накануне вечером с заявлением в полицию обратилась 41-летняя заместитель директора фирмы. Дама рассказала о визите незнакомцев к ней в дом на улице Дружбы в посёлке Стрельна. Воры отжали стеклопакет, проникли внутрь и вынесли 650 тысяч рублей, 1860 евро, 2400 долларов США и ювелирные украшения. Потерю хозяйка оценила в 1,7 млн рублей.

Дом обнюхала собака по кличке Атака, но на след ей выйти не удалось. Полиция изучит кадры с камер, расположенных на соседних зданиях.

Накануне крупной суммы лишился также генеральный директор компании, специализирующейся на ремонтах. Автолюбитель припарковал свой Nissan Pathfinder у 65-го дома на Лесном проспекте. Задняя дверь осталась открытой. Этой лазейкой воспользовались неизвестные, из машины стащили портфель с документами. В нём хранились девять банковских карт и 1,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



