«Все на пол! Лежать!» Похитившие пять миллионов из банка «Восточный» прятались под «гримом», но оставили следы

Налетчики на банк «Восточный» в Петербурге, похитившие около пяти миллионов рублей, скрыли лица под масками, но оставили подсказки в виде следов шин и отпечатков пальцев.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 18 декабря, правоохранителям удалось отследить путь мужчин, которые накануне ворвались в отделение финансовой организации и, приставив лезвие к лицу кассира, вынудили отдать деньги. Вечером 17 декабря служебная собака Атака взяла след от офиса на Савушкина, 12, и вывела сотрудников полиции к парковке у дома на Приморском проспекте, 9. Судя по всему, разбойники намеренно оставили машину на параллельной месту преступления улице, а прежде чем уехать, несколько минут петляли по дворам в темноте. На асфальте остались следы колёс, по ним удалось выявить вероятные пути отступления.

По словам очевидцев, неизвестные были одеты в чёрные куртки и шапки, лица скрыли под масками телесного цвета словно из грима. В офис «Восточного» около 19:45 заходили шумно, с автоматами и ножом, кричали «Все на пол! Лежать!» и обещали лишить глаз кассира. Помимо чуть не пострадавшей девушки, в офисе находились ещё несколько работников, уборщица и посетитель. Как только налётчики сложили добычу в спортивную сумку и скрылись, сотрудники позвонили в полицию. Оперативникам предстоит отсматривать камеры видеонаблюдения и уточнять детали произошедшего. Отпечатки пальцев у них уже есть.



