Концентрированные ДТП: выезд из Красного Села перекрыт из-за отказа тормозов, на Бабушкина мешают автобусы

Любопытная тенденция: утром 18 декабря и вечером 17-го очевидцы замечали места «концентрации» ДТП, будь то массовые аварии или два столкновения рядом друг с другом.

Так, около шести автомобилей столкнулись сегодня утром на проспекте Ленина, практически заблокировав выезд из Красного Села в сторону Петербурга. «На светофоре в Скачках мужик пролетел на красный, попутно задев пять машин. Говорит, тормоза отказали», – рассказывает очевидец в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».

На улице Бабушкина тем временем проезду мешают два автобуса: «аварийный» туристический стоит у перекрёстка с Ивановской улицей, а дальше в направлении станции метро «Ломоносовская» столкнулись легковая машина и маршрутка, сообщает телеграм-канал «Мегаполис».





Минувшим вечером, как писали в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», дважды по трое собирались на Московском проспекте, в районе станции метро «Электросила» – там был паровозик, и после Московских ворот в сторону центра – там в стоящие на светофоре машины влетел «гонщик», это ДТП попало на видео.

На Ушаковской набережной примерно в то же время участники группы проезжали две аварии подряд: паровозик и выезд на встречную полосу.