СМИ: Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Россия и Белоруссия пришли к соглашению относительно схемы компенсации Минску за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Об этом сообщает 18 декабря РБК.

По данным издания, на 2019-2024 годы Москва предоставит белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) обратный акциз, такой же, как был введен для российских НПЗ в рамках налогового маневра с 2019 года.

Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко говорил, что вопрос полной компенсации издержек от налогового маневра может быть решен после 1 января 2022 года, когда налоговые законодательства обеих стран будут унифицированы.

Россия в 2019 году начала налоговый маневр, который заключается в постепенной отмене экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (с изначальных 30% на пять процентных пунктов в год в течение шести лет) с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. Минск оценивал свои потери от российского налогового маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд. Тема компенсаций за налоговый маневр поднималась в ходе встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой РФ Владимиром Путиным в начале декабря.





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