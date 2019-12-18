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Общество
18.12.2019 11:01
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«Должен явиться в службу картографии». Активиста Гринпис обвинили в самозахвате Невского проспекта за акцию против «урановых хвостов»

Активист Гринпис Рашид Алимов, который накануне был задержан целой бригадой сотрудников полиции после акции «Россия – не ядерная свалка», обвинён в захвате более полукилометра Невского проспекта и ещё воздушного пространства от уровня тротуара до отметки 900 метров. Об этом сказано в протоколе административного правонарушения, который был составлен на Алимова в 28 отделе полиции.

«Должен явиться в службу картографии». Активиста Гринпис обвинили в самозахвате Невского проспекта за акцию против «урановых хвостов»

Активист обвинён по статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях – «Самовольное занятие земельного участка». Общение с силовикам в полицейских стенах продолжалось более двух часов. Алимова отпустили после часа ночи.

«Должен буду явиться в службу картографии по вопросу занятия земельного участка. В протоколе есть адрес, Красного Текстильщика, это где-то около Большеохтинского моста, пойду, как позовут. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает штраф от 1% до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей. Не знаю, какая кадастровая стоимость территории перед Гостиным Двором», – сказал активист «Фонтанке».


Днём во вторник группа молодых людей выставила перед трёхметровым Дедом Морозом и праздничной ёлкой около центрального входа в Гостиный Двор 11 металлических бочек, украшенных знаком радиоактивности и буквами, которые складывались в поздравление «С Новым годом». На фоне инсталляции Алимов держал растяжку «Россия – не ядерная свалка». Таким образом зелёные выразили протест возобновлению практики ввоза в Россию обеднённого гексафторида урана (ОГФУ) из Германии. Десятый рейс сухогруза «Михаил Дудин» привезёт в ближайшие дни очередную партию в 600 тонн «урановых хвостов» в морской порт Петербурга.

«Росатом» не раскрывает параметры новых контрактов на ввоз ОГФУ. По данным экологов, это 12 000 тонн с немецкого предприятия по обогащению урана Urenco в городе Гронау. Именно Рашид Алимов первым рассказал «Фонтанке» о возобновлении практики ввоза этих радиоактивных материалов, когда смог лично подобраться с дозиметром к предыдущему поезду с контейнерами для России. Официально эти материалы поступают на переработку и в пресс-релизах госкорпорации называются «ценным сырьём для атомной энергетики будущего». Зелёные утверждают, что до 90% ввозимых материалов остаются на вечное хранение в РФ.

В то же время глава фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко утверждает, что никакого хранения «урановых хвостов» в России не предусмотрено.

«Это достаточно выгодный рынок. С отходами работаем не только мы. С отходами работают и Япония, и США. Достаточно объёмно. В том числе с чужими. Не только РФ приобретает отходы на переработку, а потом их продаёт. Мы их перерабатываем. Мы ничего у себя не складируем. Это вообще запрещено законодательством. Захоронение иностранных атомных отходов на территории страны. Мы их закупаем, перерабатываем и продаём уже новый радиоактивный материал», – заявил парламентарий во вторник в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Ожидается, что практика перевалки «урановых хвостов», которую ранее признал «Росатом», будет обсуждаться в городском парламенте на пленарном заседании в среду, 18 декабря. По словам Александра Тетердинко, группа его коллег накануне встречалась с руководством «Росатома» для обсуждения проблематики. Ранее группа депутатов призвала вмешаться в ситуацию президента Владимира Путина.

«Фонтанка» рассказывала ранее детали происходящего. Против ввоза в Россию «урановых хвостов» выступают более 56 000 россиян.


 

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