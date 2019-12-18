Ботаник с Маршала Блюхера обеспечил округу веселящей травой. 4 кг урожая пришлось собирать полицейским

Почти 4 кг растительного наркотика изъяли в Петербурге полицейские, раскрутив цепочку «покупатель-продавцы».

Как 18 декабря сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), началось все с того, что 16-го числа у дома по улице Салова, 36, остановили 25-летнего местного жителя. При себе у него нашли почти 300 г растительного наркотика.

Следы привели к продавцу — 30-летнему петербуржцу. В его квартире на проспекте Маршала Блюхера, 9, корпус 3, нашли коробку с почти 900 г травы и 8 пакетов с ней же. Общий вес найденного превысил 2,8 кг.

Пришли оперативники и в соседний дом — на Маршала Блюхера, 8, корпус 1. Там также нашли коробку, пакеты с запретным содержимым, а также посуду для потребления наркотиков, пару десятков стаканчиков с зелеными ростками, пистолет Grand Power, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и собственно патроны. Общий вес найденного в этой квартире наркотика превысил 600 г. Владельцем всего этого является 29-летний петербуржец Тимур, который находится под подпиской о невыезде по делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью. За сбыт запрещенного «растениеводу» пока дело не предъявили, но все впереди. Его коллега по цеху — уже в камере.





Общий вес изъятого наркотика у всех участников цепочки — 3750 г.