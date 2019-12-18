Реалистичный видеоаватар. Статья ученых из Сколково стала самой цитируемой научной публикацией в Интернете

Статья четырех сотрудников Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) стала лидером сервиса, оценивающего онлайн-активность в научных публикациях в Интернете Altmetric Top 100. По количеству репостов в Глобальной сети она побила рекорд всех семи лет существования данного рейтинга. Об этом сообщает РИА Новости 18 декабря со ссылкой на пресс-службу Сколтеха.

Российские ученые Егор Захаров, Александра Шишея, Егор Бурков и профессор Дмитрий Лемпицкий описывают возможность создания системы, которая будет синтезировать реалистичные видеопоследовательности, имитирующие речь и мимику конкретного человека. Работа относится к сфере развития технологий распознавания и генерации лиц и выводит ее на новый этап.

«Мы хотели усовершенствовать функции телеприсутствия в виртуальной и дополненной реальности. Важная часть такой среды – это реалистичная передача того, как выглядят и двигаются люди. С помощью глубокого обучения мы стремились добиться наиболее естественного изображения», – сказал Захаров, слова которого приведены в сообщении.









