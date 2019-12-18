Технологии
Реалистичный видеоаватар. Статья ученых из Сколково стала самой цитируемой научной публикацией в Интернете
Статья четырех сотрудников Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) стала лидером сервиса, оценивающего онлайн-активность в научных публикациях в Интернете Altmetric Top 100. По количеству репостов в Глобальной сети она побила рекорд всех семи лет существования данного рейтинга. Об этом сообщает РИА Новости 18 декабря со ссылкой на пресс-службу Сколтеха.
Российские ученые Егор Захаров, Александра Шишея, Егор Бурков и профессор Дмитрий Лемпицкий описывают возможность создания системы, которая будет синтезировать реалистичные видеопоследовательности, имитирующие речь и мимику конкретного человека. Работа относится к сфере развития технологий распознавания и генерации лиц и выводит ее на новый этап.
«Мы хотели усовершенствовать функции телеприсутствия в виртуальной и дополненной реальности. Важная часть такой среды – это реалистичная передача того, как выглядят и двигаются люди. С помощью глубокого обучения мы стремились добиться наиболее естественного изображения», – сказал Захаров, слова которого приведены в сообщении.
«Благодаря глубокому обучению, основанному на множестве фотографий знаменитостей, нашему алгоритму нужно всего несколько фотографий человека, чтобы создать его реалистичный видеоаватар», – отметил, в свою очередь, Лемпицкий.
Справка:
Сервис Altmetric позволяет отслеживать реакцию на публикуемые результаты исследований в Сети, анализируя высказывания и дискуссии пользователей на научных и других форумах, публикации в ведущих средствах массовой информации, содержание государственных директивных документов, полемику в социальных сетях и блогах.