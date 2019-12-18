Если не вернем, то хотя бы заработаем. Правительство США заявило права на доход от продажи книги сбежавшего разведчика Сноудена

Правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена «Личное дело». Такое решение, как пишут 18 декабря РИА Новости, вынес федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния).

Свое решение суд объяснил тем, что «язык соглашений о неразглашении (который подписал Сноуден, поступая на службу) является недвусмысленным». Что «коль скоро Сноуден приобрел популярность благодаря присвоению государственной информации, то он не имеет право получать прибыль от изданной им в ряде стран книги».

Адвокаты экс-сотрудника спецслужб заявили, что не согласны с решением суда и рассмотрят дальнейшие варианты действий.

Министерство юстиции США до этого подало против бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена другой иск после публикацией его книги. В нем оно просит признать роман – нарушением обязательств «о неразглашении». В Минюсте заявляли, что правительство намерено собрать все доходы от книги.



