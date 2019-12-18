Facebook блокирует сообщества, где рекламируют «лекарство от рака» - «черную мазь»

Доступ пользователям к нескольким популярным группа в Facebook закрыла администрация социальной сети. В них обсуждалась опасная для здоровья «черная мазь», которую создатели групп называют « лекарством от рака». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на BuzzFeed.

Причиной блокировки Facebook назвала «агрессивное и преступное поведение». В среднем в группа состоят по 20 тысяч пользователей. Они обсуждают способы приготовления мази в домашних условиях и места за рубежом, где ее можно приобрести.

Основными компонентами «черной мази» являются растение лапчатка и хлорид цинка. В интернете она рекламируется как препарат, способствующий борьбе с раком кожи и другими видами рака. В реальности же, мазь разъедает кожные покровы, а доказательств ее лечебных свойств не существует.

В США, например, «препарат» запрещен к реализации.







