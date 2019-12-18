«Хвостиком задела»: на КАД легковушка отправилась в забор, и он отбил удар

О том, как легковой автомобиль на КАД уподобился теннисному мячику, рассказывают 18 декабря участники аварии. К счастью, обошлось без серьёзных травм.

ДТП случилось 17 декабря около 18:30 на 53-м километре внутреннего кольца, сообщает Виктория в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Со слов водителя «Соляриса», он двигался во втором ряду, с третьего перестраивалась фура и задела хвостом. «Солярис» отбросило в отбойник и обратно в третий ряд, где уже произошло столкновение ещё с одним ТС», – рассказывает Виктория. Она также ищет свидетелей и записи видеорегистраторов, на которых зафиксировано ДТП.

«Никто его не подрезал, – утверждает Юрий. – Он ехал в третьем ряду. Сам влетел в отбойник, после отбойника рикошетом под шаланду. После шаланды ещё в две машины. Сам он инвалид, без правой руки и что-то с ногами, т.к. ходил с палочкой».







