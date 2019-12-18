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Общество
18.12.2019 08:35
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Детский омбудсмен: Бовта и его жену могут лишить родительских прав

Органы опеки будут ходатайствовать о лишении родительских прав или их ограничении для Андрея Бовта и его жены, в особняке которых нашли восемь спрятанных от мира детей и оружие. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Анна Кузнецова. 

«Оружие в каждом углу дома, хлам, грязь, двоюродная сестра и жена одновременно, насилие, тир в подвале – во всем этом жили восемь детей, – написала она поздно вечером 17 декабря в Facebook. – А происходило все не на отдельной планете, а в деревне, где каждый, как говорится, «на глазах». За семь лет, с небольшим перерывом на проживание в Псковской области, ситуацию так и не приметили уполномоченные ведомства». 

По словам Кузнецовой, сейчас дети Бовта в больнице. После обследования органы власти решат, какую помощь им оказать. Двум старшим, достигшим 18-летнего возраста, помогут с поиском работы. А вот для супругов как для родителей перспективы туманны.  

«В отношении отца и мамы органы опеки планируют выйти в суд по вопросу ограничения или лишения родительских прав, в отношении них будут назначены необходимые экспертизы», – добавила детский уполномоченный. 


Также прокуратуру попросят дать оценку работе органов власти, которые «пропустили» тот факт, что восемь детей растут в полной изоляции. 

Напомним, в частный дом в деревне Химози под Гатчиной пришли после сигналов о том, что в большой семье творится неладное. При обыске в ночь на 17 декабря в особняке нашли автоматы, пистолеты, бронежилеты с логотипом ФСБ, боеприпасы. Но уголовное дело возбуждено не только по статье о незаконном обороте оружия, но и по статье «Изнасилование»: 46-летнего хозяина подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью. Ребенок, как и остальные дети, рожден от двоюродной сестры хозяина дома, которая была с ним повенчана, но не зарегистрирована. 

 

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