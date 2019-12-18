Фотограф раскрыл секрет «невидимости» Бэнкси для полиции

В интервью изданию Guardian Стив фотограф Лазаридес, сотрудничающий с Бэнкси, рассказал, почему знаменитого стрит-артиста ни разу не арестовывали. Выдержки публикации приводят 18 декабря РИА Новости.

«Секрет в куртках сигнального цвета и в использовании конусов для дорожных работ. Никто вас не остановит, если они у вас есть», – поделился Лазаридес.







Лишь раз, в Нью-Йорке, художник был близок к аресту. Но и то из-за неправильной трактовки своей работы: проходящие мимо трансгендеры сочли работу Бэнкси гомофобной и вызвали полицию.

По словам Лазаридиса, они с Бэнкси выдумывали разные предлоги, которые оправдывали бы нанесение краски:





«Однажды я вручил ему письмо о том, что продюсер фильма разрешил ему рисовать на стене».

Лазаридес проработал помощником художника 11 лет, он был не только его фотографом, но и агентом.