Третий пол появится в свидетельстве о смерти в Нью-Йорке

Власти Нью-Йорка дадут возможность указывать третий пол, пол «Х» со следующего года в свидетельствах о смерти. Об этом 18 декабря пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз департамента здравоохранения города.

«Департамент здравоохранения объявил, что начиная со следующего года свидетельства о смерти будут включать опцию «X» для жителей Нью-Йорка, которые не идентифицируют себя как мужчину или женщину», – отмечается в пресс-релизе.







В октябре прошлого года мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект, в соответствии с которым жители города получили право указывать неопределенный пол в свидетельствах о рождении.

Первая леди Нью-Йорка Чирлан Маккрей в этой связи заявила, что «все жители Нью-Йорка, вне зависимости от их гендерной идентичности, заслуживают того, чтобы иметь документы, которые отражают и подтверждают, кем они являются».



