ФАС вступилась за интернет-провайдеров, которые не могут попасть в жилые дома

Законопроект о безвозмездном доступе интернет-провайдеров к инфраструктуре жилых домов поддержала федеральная антимонопольная служба. В ФАС ссылаются на многочисленные жалобы жителей России.

Так за неделю служба получает до 25 жалоб на злоупотребления управляющих компаний (УК), завышающих стоимость и плохое качество услуг связи, пишет 18 декабря «Коммерсант». В частности, они жалуются на невозможность выбора оператора в многоквартирном доме, на злоупотребления УК при просьбах о доступа к общедомовому имуществу для услуг связи, и случаях передачи такоего доступа «карманному» оператору связи, а также завышенной стоимости и плохом качестве интернета. Пока действующее законодательство это не регламентирует.

В Госдуму уже год как внесен законопроект, но против его принятия выступают комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Противники изменения правил апеллируют к рискам нарушения комфорта жителей и злоупотреблений со стороны самих операторов связи. И одготовили альтернативные поправки к Жилищному кодексу, согласно которым УК смогут взимать с операторов плату за электроэнергию для оборудования связи и содержание помещений для него.







