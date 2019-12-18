Папа Франциск отменил правило «папской тайны» по делам о сексуальных преступлениях против детей

Преступления,связанные с педофилией, совершенные служителями церкви, католическая церковь расследовала в режиме абсолютной секретности, основываясь на том, что необходимо защитить частную жизнь жертв и репутацию обвиняемых.

Однако, как пишет 17 декабря BBC, в новых документах за подписью папы римского, опубликованных во вторник, эти меры отменяются в отношении тех, кто сообщает о преступлениях или заявляет о том, что стал жертвой таковых.

Папа Франциск отдал такое распоряжение после конференции руководства церкви в феврале этого года, на котором участники призвали отменить правило «папской тайны». Собравшиеся уверяли, что это будет содействовать прозрачности и поможет полиции и другим светским юридическим инстанциям запрашивать информацию у церкви.

Теперь Ватикан будет следовать в таких случаях светским законам и содействовать полиции при расследовании таких дел.

В соответствии с новыми инструкциями, теперь «папская тайна» не связывает служащих канцелярии папской Курии и в случаях иных правонарушений, связанных со случаями сексуальных преступлений в отношении детей или детской порнографии. Тайной не связаны также свидетели, жертвы и лица, которые оформляют такие дела.



