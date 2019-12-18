Папа Франциск отменил правило «папской тайны» по делам о сексуальных преступлениях против детей
Преступления,связанные с педофилией, совершенные служителями церкви, католическая церковь расследовала в режиме абсолютной секретности, основываясь на том, что необходимо защитить частную жизнь жертв и репутацию обвиняемых.
Однако, как пишет 17 декабря BBC, в новых документах за подписью папы римского, опубликованных во вторник, эти меры отменяются в отношении тех, кто сообщает о преступлениях или заявляет о том, что стал жертвой таковых.
Папа Франциск отдал такое распоряжение после конференции руководства церкви в феврале этого года, на котором участники призвали отменить правило «папской тайны». Собравшиеся уверяли, что это будет содействовать прозрачности и поможет полиции и другим светским юридическим инстанциям запрашивать информацию у церкви.
Теперь Ватикан будет следовать в таких случаях светским законам и содействовать полиции при расследовании таких дел.
В соответствии с новыми инструкциями, теперь «папская тайна» не связывает служащих канцелярии папской Курии и в случаях иных правонарушений, связанных со случаями сексуальных преступлений в отношении детей или детской порнографии. Тайной не связаны также свидетели, жертвы и лица, которые оформляют такие дела.
Справка:
«Папская тайна» в отношении сексуальных преступлений священников была введена папой Бенедиктом XVI в 2001 году. Он настаивал на том, что такая конфиденциальность необходима для защиты частной жизни жертвы, репутации обвиняемого и целостности канонического процесса. Другой целью этого запрета была защита переписки между Ватиканом и папскими представительствами подобно защите дипломатической переписки.
Однако в последующие годы это правило стало применяться к судебным делам. Церковь не раз упрекали в том, что «папской тайной» злоупотребляют некоторые церковники, чтобы не сотрудничать с полицией при расследовании подобных дел.