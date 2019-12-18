Яркое завершение аренды: каршеринговый Porsche Macan цвета Miami Blue разбили на Петроградской стороне

Каршеринговый «Порше Макан» недолго ездил по улицам Петербурга целым. Его разбили в Петроградском районе, на тихой Пионерской улице, у пересечения с набережной Адмирала Лазарева.

Сообщение о ДТП 18 декабря вызвало шквал комментариев в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Минус «Макан» «Яндекс.Драйва». Водитель сбежал с места ДТП на Пионерской улице», – написал утром автор поста Алексей. В Петербурге у «Яндекс.Драйва» на карте видны три «Порше Макана», один – как раз на месте ДТП, отмечают в комментариях.

О пополнении автопарка «Яндекс.Дрйва» СМИ сообщали в конце ноября: теперь в Москве и Петербурге доступны Porsche Macan в цвете . Они отображаются в фильтре «Огонь». Арендовать их может не любой пользователь, а только тот, кого выбирает алгоритм «Яндекса». Это должен быть человек старше 26 лет со стажем вождения от 6 лет. Все автомобили Porsche застрахованы оператором по ОСАГО и каско с расширенной страховой суммой по каждой машине –до 1,5 миллиона рублей.

«Яндекс.Драйв» для «Порше Макан», как и для других авто премиум-класса, не стал применять фирменную расцветку компании, ограничившись небольшим логотипом на передних дверях», – отмечается в сообщении компании.



