СМИ: Новый шанс Майкла Калви. «Финвижн» готов заключить мировое с Baring Vostok

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян впервые дал комментарий по делу банка «Восточный» и допустил заключение мирового соглашения с инвестфондом Baring Vostok. Бизнесмен высказался в интервью, которые 17 декабря выпустило РБК.

«Я не считаю, что точка невозврата пройдена. Компания «Финвижн» всегда готова к мировому соглашению,— говорит Аветисян.— Мировое соглашение не обсуждается на текущий момент, но компания «Финвижн» готова к мировому соглашению и условий никаких не ставит».







Помимо «Финвижн» Аветисян руководит направлением «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Сейчас он и его партнеры находятся в состоянии акционерного конфликта с фондом Baring Vostok, основанным американским инвестором Майклом Калви. В центре борьбы – банк «Восточный». Baring обвиняет Аветисяна с партнерами в мошенничестве и выводе активов из банка, те, в свою очередь, ставят в вину Baring невыполнение опциона на акции «Восточного» и хищение средств из банка. По заявлению партнера Аветисяна Шерзода Юсупова против Майкла Калви в России возбуждено уголовное дело. Он был арестован и помещен в СИЗО, но после вызванного историей общественного резонанса, его перевели под домашний арест.

Через несколько месяцев после возбуждения дела против Калви Аветисян с партнерами получили контроль над «Восточным», реализовав по решению амурского суда опцион почти на 10% акций «Восточного». Затем банк подал два иска (на 9,8 млрд и 8,8 мрлд руб.) к Майклу Калви и Baring Vostok.



