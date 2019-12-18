Утро туманное, вечер крышесносящий. Пока погода идет на рекорд, петербуржцам рекомендуют посидеть дома

Плюс шесть днем, и ураганный ветер вечером. На Финском заливе будет красиво, но опасно.

Как обещает 18 декабря ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утром в Петербурге будет пасмурно, возможен туман.

Если осадки в виде дождя и застанут в первой половине дня горожан, то они будут умеренные и кратковременные.

Днем ветер будет дуть южный, юго-западный умеренный.





Температура воздуха ночью +1...+3 гр., а вот днем до +4...+6 гр. П словам синоптика ООО «Центр «Фобос» Михаила Леуса, в среду возможно обновление суточного рекордного максимума 1956 года, который составляет +6,4.

Вечером дождем может выпасть до 10-12 мм осадков, это почти четверть нормы декабря.

«И самое опасное: в вечерние часы и в ночь на четверг ожидается сильный и порывистый западный ветер. Его скорость достигнет 9-14 м/с, в порывах 20-25 м/с, а над акваторией Финского залива до 30 м/с. Возможно нагонное наводнение», – предупреждает синоптик.







Накануне о том же предупреждали и в МЧС.



