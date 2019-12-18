Военный конфликт, а не крупномасштабная война. Глава российского Генштаба рассказал, как будут вестись войны будущего
Предпосылок для возникновения крупномасштабной войны в мире сейчас нет. Такое мнение в интервью газете «Красная Звезда» высказала начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Военачальник отметил, что обстановка в мире все-таки нестабильная, а ее развитие приобретает все более динамичный характер.
«В таких условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба. При этом тенденции изменения форм вооруженной борьбы позволяют сделать вывод, что войны будущего могут вестись во всех сферах. Подтверждением этому служат решения саммита НАТО в Лондоне, где космос признан пятой операционной средой»,— цитирует слова Герасимова «Коммерсант».
О том, что в ближайшее время может случиться крупномасштабный военный конфликт, говорят военные учения НАТО и переброска сил альянса на восток.
Справка:
4 декабря лидеры 29 стран—членов НАТО встретились в британском городе Уотфорд. В итоговом заявлении альянс назвал Россию среди направлений, от которых исходит угроза евроатлантической безопасности. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг при этом отмечал, что НАТО не считает Россию своим врагом.