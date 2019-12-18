В ночном ДТП на Литейном тяжело пострадал мужчина

Серьёзное ДТП произошло сегодня ночью в центре Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 18 декабря около 4:30 на Литейном проспекте, 31, был сбит пешеход, мужчина лет 35 на вид. По предварительной информации, наезд совершил мужчина 1997 года рождения (ему, скорее всего, 22 года) на «КИА Рио» вне зоны пешеходного перехода.

Пешеход в крайне тяжёлом состоянии госпитализирован. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

13 декабря неподалёку, на Литейном, 6, также рано утром была сбита женщина. Она погибла.







