Выписки из электронных трудовых книжек будут выдаваться бесплатно и немедленно

Сведения о трудовой деятельности – выписку из так называемых электронных трудовых книжек, работники смогут получить в МФЦ и через Интернет. Регламент предоставления такой информации 17 декабря подготовил Пенсионный фонд России (ПФР).

Вступающие в силу с 1 января поправки допускают отказ от ведения привычных трудовых книжек в бумажном виде. Вместо внесения записей в такие документы работодатели будут передавать сведения о приеме, увольнении и перемещении сотрудников внутри организации в ПФР. В свою очередь при устройстве на работу или в иных случаях работник должен предъявить соответствующую выписку.

Представленный проект регламентирует порядок предоставления ПФР сведений о трудовой деятельности, содержащихся в индивидуальном лицевом счете. Подать запрос на получение такой информации гражданин может лично обратившись в офис ПФР или любой Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). При этом он должен предъявить паспорт или иной удостоверяющий личность документ. Выписку в электронном виде можно будет направить как через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), так и «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.

Запрошенные сведения предоставляются в режиме реального времени, то есть немедленно. Взимание платы за получение бумажных или электронных выписок не предусматривается. Также гражданин может отправить запрос обычной почтой, но в этом случае он должен быть удостоверен нотариусом или российским консульским учреждением за рубежом. Срок рассмотрения такого обращения составляет десять дней.





«Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности заявителей», – подчеркивают в ПФР.







Напомним, что до 1 июля 2020 года работодатели обязаны уведомить подчиненных об изменениях в трудовом законодательстве, а сами сотрудники до конца года вправе выбрать форму ведения их трудовой книжки – привычную бумажную или в электронном виде. Во втором случае «старая» книжка выдает на руки. При увольнении сотруднику предоставляются сведения о трудовой деятельности на бумаге или в виде электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью.

В отношении «молчунов» – работников, не принявших решение о выборе формы, трудовые книжки должны вестись опять же в бумажном виде. В свою очередь сведения о трудовой деятельности граждан, которые впервые начинают работать с 2021 года, будут фиксироваться исключительно в электронном виде.